丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）7月底在德國推出旗下暢銷減肥藥Wegovy。此藥早已在美國上市，但歐洲銷售國家僅限於挪威與丹麥等小型市場，德國成為其歐洲首個大型市場。自該藥上市兩年以來，諾和諾德股價翻倍成長，令其成為歐洲第二大上市公司、僅次於LVMH集團。