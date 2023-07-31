法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）跟進美國財長葉倫腳步訪問大陸，29日與大陸國務院副總理何立峰會面。勒梅爾30日指出，他已向大陸領導階層提議應更開放市場供外國企業參與，同時希望大陸能增加對於法國電動車產業的投資。