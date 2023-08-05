一名網友在「爆料公社」發文，今年20歲還未曾與他人交往過，但因為曾經的自己太愛玩，總共與17位男性發生過關係，享受於只性不愛的感覺。原PO表示花了一段時間改正了約人的習慣，近期對一名男子產生曖昧情愫，出自於愧疚感便和那名男性坦白了自己的過去，原PO遭到男子拒絕後，表示「像我這樣的女生是不是不值得被愛」。

原PO表示，知道自己可能想藉由性愛，來滿足自己的空虛感，所以花了一段時間改善這種行為的她，與一位男子邂逅，並有了曖昧的氛圍，但因為自己的過去而內心感到愧疚的原PO，決定和男子坦白，男子則表示需要時間思考，最後告訴原PO，自己並沒有辦法接受她的過去，也很生氣不明白原PO為何要跟他坦白過去的事，讓男子不知所措。

原PO說到，「我想他現在情緒應該很難受，我也很抱歉，或許像我這樣不珍惜自己身體的女生，永遠都沒有資格被愛吧。」貼文一出網友紛紛安慰道，「有些事還是不要太坦白的好。」「有些事真的放在心裡就好了，能夠確定以後能好好和他在一起比較重要，以前的事你並沒有對不起他，就算真的在一起了，要記得自己還是很重要的。」「回頭是岸。」「這個是自己要去承受的，但總會遇到可以接受自己的人的。」「妳是值得被愛的。」「別那麼偏激，做好體檢問心無愧。」

也有網友表示自己是最好的，不需要對自己有愧疚感，「妳想太多了，現在哪有什麼貞操問題，妳是最好的，性愛是很美好的事情，不是妳去嘗試就有什麼好愧疚的，身體是妳自己的，想怎麼享受是自己的事，不需要對任何人有愧疚。」「不要為了討好別人改變自己，妳的人生還漫長總會遇到對的人。」「繼續過自己想要的生活方式吧！」

更多 CTWANT 報導