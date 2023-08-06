有人用文字、照片或電影回顧過去，有一群人從集郵閱讀文史、收藏故事。由高雄郵局與SOGO百貨高雄店共同主辦的「悠郵港都 封片珍郵特展」，即日起至8月31日於SOGO百貨高雄店8樓活動會館懷舊登場，5日舉辦開幕活動，由高雄郵局局長梁麗妍、副局長葉安然、遠東SOGO百貨副總經理楊政憲、SOGO百貨高雄店長陳志忠共同揭幕，超過百件獨家珍藏郵品透過郵品展覽，讓民眾了解文化、歷史、藝術等方面的知識與價值，提升高雄市的文化魅力和郵政歷史，邀請大家一同觀賞高雄百年之城市印記。

超過百件獨家珍藏郵品透過郵品展覽，邀請大家一同觀賞高雄百年之城市印記。（圖／SOGO百貨高雄店）

高雄郵局局長梁麗妍表示，這次展覽匯集高雄市郵藝學會理事長郭玉燦和集郵家顏博政的珍貴收藏，將四十多年來珍藏的古早高雄相關明信片及實寄封，超過百件郵品一次展出，帶領大家感受日治時代古早高雄的美麗風情，也記錄了高雄的變遷與發展，尤其只限5日登場的世界第一枚郵票黑便士郵票更是難得展出，珍貴的集郵票品見證了時光的流轉，希望透過展覽，推廣美麗的集郵文化，進而吸引更多人認識高雄這個美麗的城市。

SOGO百貨高雄店一樓廣場將近四米高的超大巨型郵筒。（圖／高雄郵局）

遠東SOGO百貨副總經理楊政憲表示，「耕耘在地，友善共好」是遠東SOGO秉持的經營理念與俱在的企業責任，希望透過跨領域的交流合作，資源共享，開創更大的活動平台，讓更多人看見在地文化的美好，高雄店在地耕耘也已邁入第27個年頭，早是大家的好朋友、好鄰居，就跟中華郵政一樣，也在每個人心中扮演著重的角色。SOGO高雄店店長陳志忠表示，在去年全新改造後，除了持續提供顧客最佳的購物體驗外，更希望打造一個與顧客需求緊繫的生活服務生態圈，透過主題展覽的舉辦推廣在地文化。

活動現場還特別為小朋友們準備了小小郵差體驗活動及父親節感恩明信片書寫及寄送，促進親子間的情感交流，培養學童良好休閒活動，引領學童探索多采多姿的郵票世界，享受集郵三益的樂趣。遠東SOGO百貨高雄店也特別與高雄郵局合作，於一樓廣場打造將近四米高的超大巨型郵筒，不僅可以拍照打卡拿好禮，也兼具郵筒寄信功能，邀請民眾一起來動筆重拾手寫的溫度。

中華郵政特別於8月12日、13日舉辦「112年暑期親子集郵研習營」，並首度移師SOGO百貨高雄店舉辦；研習營課程兼顧集郵常識及實作，內容生動活潑，引領學童探索多采多姿的郵票世界外，發現美麗又有趣的集郵新天地。