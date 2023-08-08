距離2024總統大選只剩半年，民進黨總統參選人賴清德在7日晚間播出的電視節目「鄭知道了」專訪中對年輕人喊話，他引述媽媽的話表示，「一枝草一點露，天無絕人之路」，即使出身條件辛苦的家庭，但只要有理想抱負、願意認真，最後就會成功。

談及家庭，賴清德透露，起初媽媽也反對他從政，甚至不看好自己投入選戰，「我記得她說，阿德你怎麼突然要這樣，我們鄉下人又沒有政治背景，跟人家選什麼舉」，直到他講述從政理念後，媽媽態度稍微軟化，「好啦，如果人家不支持你，你就回來做醫生。」

賴清德感性表示，他很感念媽媽，因為對方幾乎一生都在工作，做很多事撫養六個孩子，像是去礦坑做蓄電工作、幫事務所打掃，還會駕駛礦坑天車，把煤礦、廢土拖出來，或是把工人送進去、動出來，每天睡不飽、吃不飽，還要顧六個小孩，這也做那也做。

賴清德回憶，自己在當台南市長時，常跟鄉下學校的同學講，雖然資源不如都市小學，但他們擁有大自然的環境，這是都市小孩沒有的，端看用什麼角度去看，「你可能出生在一個相對辛苦的家庭，但是辛苦的家庭給你的激勵，也是一般富裕家庭所沒有的。」所以他並沒有因為家庭辛苦就覺得自己不如人。