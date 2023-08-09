一位匿名女子在MumsNet（媽媽網，英國的媽咪討論區網站）以「我是不是無理取鬧」為題發文分享，稱自己的丈夫是個自由職業者（自僱人士，Self employed），並且是個工作狂，常常需要工作到晚上10點半才肯停歇，而由於有截止日期（deadline）的壓力，他還會將整個周末都花在工作上，甚至在假期前一天繼續通宵工作。但她也補充，因為自己是全職工作者，其實家裡大部分的經濟負擔都在她的身上。

女子提到，某次他們約定好要在周末進行大掃除，而丈夫也承諾不會安排工作，沒想到他還是如往常般爽約，跑去和工作相關的人見面。她也無奈道，結婚20多年來丈夫一直是如此，她曾因此與丈夫進行多次談話，希望他不要把工作看得比家人重要，但丈夫不斷於承諾改變後再度失約，讓她相當不快樂且感到崩潰。

不僅如此，女子還表示丈夫曾指責她「不講道理、無理取鬧」，而女子則悲傷地回應「我想要一個在精神上和肉體上都在場的丈夫」，使她十分苦惱該如何繼續過下去。

對此，有網友認為妻子並非無理取鬧，不講理的人是丈夫才對，更提議若丈夫不改變就把他趕出家門；而也有人表示，或許丈夫別無選擇，若他把工作時間減半，也意味著收入減半、生活品質減半，所以才只能把生活都花費在工作上。

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