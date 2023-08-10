桃園市大溪普濟堂慶祝關聖帝君誕辰，9日下午起展開一連2天的盛大遶境，大溪老城區晚間成為熱鬧不夜城，副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦到場，參與扶轎及參拜祝壽大典。賴清德說，他要向大家拜託，自己有心要守護台灣，希望和民眾一起打拚與努力。

賴清德表示，農曆6月24日是普濟堂關聖帝君聖誕千秋，也是大溪的小過年，很榮幸在這歷史性時刻和大家一起見證，他也代表蔡總統前來祝壽，希望關聖帝君保佑台灣風調雨順、國泰民安，所有善男信女全家平安大賺錢。他也說，自己是百聞不如一見，今天來見識到大溪非常熱鬧，而歷史傳統是一代又一代，大家累積下來的成果，他沿途走進來大溪老街，有巴洛克建築環境也整理的很好，他也要對廟方主委、監事感到敬佩，普濟堂不僅是信仰中心，也是民眾的依靠，地方弱勢需要幫忙，廟方都義不容辭來幫忙。

話鋒一轉賴清德提到，他要向大家拜託，自己有心要守護台灣、守護民眾和繁榮，希望和民眾一起打拚與努力，民進黨所提名的立委參選人也希望大家支持，因為國會過半才能守護台灣，目前台灣也面對數位轉型挑戰以及種種社會問題挑戰，所以需要好的領導人與國會支持，最後也祝福關聖帝君保佑每一個人身體健康、事業順利、平安幸福。

鄭文燦則說，大溪是文化的故鄉，大溪有許多台灣味的地方，當市長這8年來大溪老城區獲得中央支持，讓大溪老街變得不一樣，走進大溪老街就是走進歷史，大溪也是神的故鄉，關聖帝君生日眾神都來祝福，30多個社頭從1914年至今100多年遶境沒中斷，要給大溪傳統鼓勵，這是大溪的第2個過年，是生活的一部分，今天祝壽典禮希望眾神保佑，希望台灣經濟、民主、和平都能獲得保障。