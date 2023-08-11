國泰金控最新公布7月稅後淨利160.8億元，累計前7月賺489.8億元；國泰金控表示，7月獲利動能強勁，國泰金控及其下子公司國泰人壽、國泰世華銀行7月獲利皆創同期歷史新高，顯現各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行、國泰投信累計稅後的獲利皆創歷史新高。

國泰人壽7月稅後淨利127.7億元，累計賺257.9億元；國泰金分析，單月獲利強勁，主要反映匯兌利益及經常性收益挹注，今年以來金融市場波動仍存，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現仍維持良好。7月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為233億元及46億元，為業界第一。

7月受惠美國經濟持續強韌，軟著陸可能性上升，且通膨明顯降溫，Fed升息循環有望邁入尾聲，皆提振市場風險情緒。隨美台利差擴大，加以外資加大匯出力道，導致新台幣單月續貶0.94％，匯兌利益顯著提升；另在利息收入雙位數成長，且股利收入持續挹注下，貢獻經常性收益，帶動整體獲利表現強勁。

截至7月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額仍逾420億元，有利於吸收匯率波動，並提供外匯避險彈性；在資本方面，7月國壽淨值比逾7.5％，RBC亦遠高於法令要求，體現資本維持穩健，清償能力

無虞。

國泰世華銀行7月稅後淨利28.6億元，累計獲利204億元，年成長28％，主因2022年起央行數次升息，放款成長及外幣有價證券等價量均增，累計淨利息收入達雙位數成長；受惠今年信用卡累積消費金額增加，累計淨手續費收入持續成長。

國泰產險簽單保費雙位數成長，各險獲利穩定提升：國泰產險7月稅後淨利2.7億元、累計稅後淨利達4.5億元。在堅持客戶價值導向策略及商品切合市場需求情況下，各項業務穩定推展，簽單保費雙位數成長，核心保險業務獲利持續提升，加上7月起現金股利入帳，推升整體獲利穩健成長。