副總統賴清德出訪巴拉圭，在過境美國時宣示「台灣已是主權獨立國家，名字叫中華民國」。國民黨立委賴士葆指出，目前民進黨黨綱第一條就是「建立主權獨立自主的台灣共和國」，賴清德既然現在是民進黨主席，何不先務實地修改台獨黨綱？

賴士葆在臉書發文說，賴清德在國外發表選舉大內宣，表示沒有台獨路線、不更改國名，言之鑿鑿，信誓旦旦，其實完全沒有新意。賴清德說：「台灣已是主權獨立的國家，名字叫做中華民國。」這是台獨借殼上市，為什麼不說「中華民國已經是主權獨立的國家」？使用中華民國這四個字是為了拉攏中間選民，賴清德現在謹慎地延續蔡英文路線，但是民進黨人始終奉行民進黨黨綱第一條-建立主權獨立自主的台灣共和國，可以做不可以說。

賴士葆指出，檢驗政治人物是要查其言觀其行，過去賴清德自許是務實的台獨工作者，這個標籤永遠存在，任其如何清洗漂白都不會改變，因為賴清德現在就正在落實其「務實」，就是為了選票把自己洗滌台獨標籤以靠攏中間選民，現在會變的人保證將來會變。獨派團體台教會說：「勝選最重要，能夠理解賴清德變務實，唯有賴清德當選台獨才有空間。」這些話足以說明一切。

賴士葆表示，蔡英文執政這幾年，多少人在為中華民國嗚咽，因為蔡政府把中華民國消失了，依據中華民國憲法當選的總統幾乎不承認中華民國的存在，心中提到中華民國彷彿感到可恥，因為違背內心台獨的良知，內外極其違和，無法掩飾。所以輿論才會每年不厭其煩的統計在國家重要的慶典，總統心中有沒有中華民國，稍微匯總如下：2020就職演說提到中華民國4次VS.台灣46次，2020國慶演說提到中華民國3次VS.台灣35次，2021國慶演說提到中華民國9次VS.台灣51次，2022年國慶演說提到中華民國3次VS.台灣45次。馬政府時代沒有任何這類的統計，心中到底有沒有中華民國，不言自喻。

賴士葆強調，2016年蔡英文在第一次當選外交出訪參觀巴拿馬運河，還有2019年宜蘭事與美國洛克維爾市簽締姊妹市的時候，代表國家的簽名都是「台灣總統」President of Taiwan（ROC）而不是「中華民國總統」。賴清德現在強調不改國名，沒有實質意義，因為民進黨實際上只把中華民國供著罷了，賴清德現在是黨主席，何不先務實地把台獨黨綱改了。