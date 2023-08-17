2022年10月20日晚間，1名張姓男子不滿中國籍李姓女友提出分手，竟在酒醉後，持刀闖入國小，對著正在上家政課的李女揮砍，他刺傷李女後，又劃傷上前保護她的堂妹，被依殺人罪及傷害罪起訴。而張男妻子，也因這件事得知張男與李女外遇，向李女求償100萬元，最後法官判李女應賠30萬元。

根據判決指出，2022年10月20日晚間，張男因不滿中國籍李姓女友對他提出分手，喝醉後持刀闖入高雄市鳳山區某國小。當時李女正在教室上家政課，張男突然衝進教室，先用左手勒住李女脖子，大喊「要給你死」，接著右手再拿美工刀，朝李女脖子刺了1刀，接著又朝她右大腿劃1刀。

李女的堂妹也在同1間教室上課，見堂姊被砍了2刀後，上前護住堂姊，過程中右手也不幸被劃傷，後來眾人出手阻擋張男繼續傷人，張男這才離開現場。被逮捕後，張男否認犯行，並辯稱自己喝醉，什麼都不記得了。

檢方後依殺人未遂和傷害罪將他起訴，一審法官分別判他1年6個月和3個月，其中3個月可易科罰金。對此張男提出上訴，他主張與李女交往8年過程中，從未對其有施暴的情況，這次是因一時情緒衝動，才會持刀前往李女上課教室理論，強調這是偶發性的突發事件。

二審時，張男雖願意分期賠償李女20萬元，但與李女提出的100萬元賠償相差甚遠，因此兩人無法達成和解，二審法官決定維持一審判決，仍可上訴。

而此事竟還有案外案，原來張男竟還有1位正宮妻子，因張男將李女砍傷，雙方鬧上法庭，張妻這才發現丈夫已經外遇8年，張妻怒對李女提告，並求償100萬元，李女則對法官辯稱兩人只是消費關係，不過高雄地院法官綜合相關事證後，決定不採信李女說詞，並判她應賠償張妻30萬元，仍可上訴。

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