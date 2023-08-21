博通股價繼18日收低1.5％後，21日早盤揚升2.4％，報845.35美元，今年來股價累計大漲逾51％。邁威爾股價18日微跌0.1％後，21日早盤勁揚1.9％，報58.71美元，今年迄今股價累計躥升逾58％。

驅動AI計畫的高階客製化晶片市場成長速度較摩根大通預期更快，摩根大通晶片分析師蘇爾（Harlan Sur）上修客製化晶片或特殊應用晶片（ASIC）的市場規模預測，低標是130億至150億美元，高標為150億至180億美元。

蘇爾在報告中指出，「隨著企業積極擁抱生成式AI，加速AI運算的ASIC需求揚升，博通和邁威爾將是這波客製化晶片設計浪潮的最大受惠者。」

蘇爾預期，高階ASIC市場的成長率可望達20％，博通拿下ASIC市場35％的市占率，穩坐龍頭寶座，邁威爾以12％的市占率居次。

蘇爾指出，自6月以來，博通贏得2或3家科技大廠的ASIC訂單，另邁威爾取得一或兩筆大單。蘇爾在報告中寫道，預期這些客戶的計畫將持續為博通和邁威爾帶來大量訂單。

蘇爾給予威爾股票「加碼」投資評等，和目標價70美元。由於摩根大通擔任雲端服務供應商VMWare出售給博通案的財務顧問，蘇爾並未給予博通股票評等。

邁威爾將於24日公布上季業績，博通預計31日發布上季財報。

生成式AI是今年最火熱的投資題材之一，該技術廣泛吸收文字、影像和視訊來創造內容。OpenAI在去年11月推出聊天機器人ChatGPT，就此點燃全球對AI的狂熱興趣，AI已成為兵家必爭之地。