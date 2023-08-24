浙江一位95後的妹妹李溪雅和姐姐感情深厚，偶然在抖音上刷到「百家被」，因為自己結婚比姐姐早幾年，現在姐姐要出嫁，就想親手做件蠶絲被送給姐姐。她細心照顧2500多條蠶寶寶，然後跟著網路上的教學自己製作做百家被，努力了3個月，百家被終於製作完成。

李溪雅提及自己上小學時養過蠶寶寶，對手工也感興趣，打算給姐姐未來的寶寶做條蠶絲被。從網路上查到做被子的話需要1500隻蠶，所以她就訂了，沒想到賣家寄給她2500隻，當時她也沒有多想，想說多總比少好，結果寶寶的蠶絲被只需要750隻蠶寶寶，剩下的她便拿去做扇子，想著姐姐結婚時用的話也很喜慶。

她將纏好的扇子，繡上鳳凰圖案。並說道「鳳凰寓意著堅強勇敢、愛情甜美、生活幸福，希望姐姐未來的生活能一直順心如意。一共做了三把，除了送給姐姐一把，我還送給了閨蜜一把。」

她最後也坦言「做扇子的本意是希望姐姐幸福，姐姐收到很開心，我就非常滿足了。」

貼文一出，吸引了不少網友熱議，紛紛表示感動「多麼美好的心意，姐姐收到一定超開心呀」、「姐姐收到應該超感動的吧」、「禮輕情意重」、「真的是用心了，拿錢都換不來的那種，實屬羨慕」。另外也有網友自嘲「默默看了看跟我搶西瓜的妹妹」、「别人家的妹妹，羨慕，我的妹妹只會氣我」。

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