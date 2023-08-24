有韓國谷歌之稱的Naver表示，自家的大型語言模型HyperClova X可以為廣告商和用戶改善搜尋，以及行銷和購物體驗。建立在HyperClova X的新應用包括生成式AI搜尋服務Cue，和聊天機器人Clova X。

Naver指出，Clova X能夠摘要文件和進行語言翻譯，可提升工作生產力，使用者亦能用AI寫作工具來草擬電子郵件和部落格文章。Clova X預計24日開始進行Beta測試。

Naver子公司Naver Cloud執行長Kim Yuwon接受專訪時表示，就生產力而言，花在這些任務的時間將能節省10％至50％。

自ChatGPT引爆AI熱潮後，全球科技大廠紛紛推出與ChatGPT較量的產品，例如微軟的Bard、臉書母公司Meta的Llama、大陸阿里巴巴的通義千問和百度的文心一言。

Kim在受訪時坦言，ChatGPT是相當有挑戰性的對手，Naver努力追趕ChatGPT。

Kim表示，我們試著改善能力，以便更能了解和回應使用者的意圖。精通韓語是HyperClova的競爭優勢，但同時也努力提升英語等多種語言的能力，以便達到與國際對手相同的水準。

Dalton投資公司資深研究分析師James Lim指出，Naver仍然落後其他國際對手。

Naver近年來致力開發AI領域。Naver執行長Choi Soo-yeo透露，在過去3至4年間，公司總計投資高達1兆韓元（約7.57億美元），用於研發AI。

Naver並和全球DRAM龍頭三星電子合作，共同開發低成本和高效率的AI晶片。Kim指出，低成本和高效率的AI晶片有助改善服務品質。