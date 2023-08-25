「2023年馬來西亞臺灣形象展」睽違三年，24日起回歸實體展，計有170家臺灣企業參與，展出2,000多項產品；外貿協會董事長黃志芳指出，今年規劃工業4.0、智慧醫療、清真、循環經濟及智慧時尚生活等五大主軸，期與馬國企業共創合作高峰。

黃志芳強調，配合馬來西亞發展政策與市場需求，並搭配產品發表會、產業論壇及商機媒合會等周邊活動，以多元管道深化臺馬交流，期能帶給馬來西亞企業一些新的想法與應用。

馬來西亞對外貿易發展局（MATRADE）副執行長Sharimahton則呼應指出，除了持續推動工業4.0，也加速創新並建立完善的數位生態，相信臺灣形象展將是促進臺馬各領域雙向對話的最佳平台。

為促進臺馬產業交流，展期間辦理多場產業醫療論壇與產品發表會，如：臺灣智慧醫療論壇、臺灣傳統醫學健康照護論壇、臺灣尖端醫療在馬來西亞應用論壇及智慧醫院論壇等。另為結合臺、日、馬三國企業的連結與合作，特辦理臺日共同拓展第三國市場商務合作論壇暨交流會，吸引超過百人參與。

另針對馬來西亞廣大的穆斯林市場，特別於7-11通路舉辦「臺灣清真食品節」，並舉辦第二屆臺灣清真食品廚藝大賽、台灣精品Zumba活力派對。