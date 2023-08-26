年輕人遭長輩訓斥時，時常都會聽到對方同一句話一直重複碎念，或是翻出舊帳來罵。就有一名網友抱怨，自己媽媽每次罵人時，總是把「等你老了就知道」掛在嘴邊，疑惑為何現在不說，還要等到老了才知道？鄉民們一看會心一笑，直言「因為現在的你不會信」。

原PO在PTT八卦版發文「為什麼老人常說等你老了就知道」，他以自己媽媽為例，自己常被媽媽，包括不繳國民年金、熬夜打電動、愛吃炸雞排、忘記帶鑰匙等，後面一定都會加一句「等你老了就知道」。

原PO不解詢問，為何媽媽不現在就跟他說，還要等他老了才知道，到底老了會知道什麼？

不少年紀較大的鄉民們看到後直言「因為你不會相信」：「很多事情現在體會不到，所以都不會信」、「熬夜又愛吃炸的，老了真的會很多通病」、「很多病痛都是日積月累造成的，但年輕你體悟不到」、「因為到時候你就真的知道了」、「會這樣問代表年輕有本錢啊」、「就像跟山道猴子講了也沒用，等出事就知道」、「其實就是不見棺材不掉淚」、「很多事情的確是老了才知道，尤其是健康，年輕時都不當一回事」、「或許聽起來很煩，但可怕的就是這句話是真的」。