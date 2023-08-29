近期YouTube影片《山道猴子的一生》爆紅，日前來自中國成都的作家上官亂實際跑到台7乙，採訪不同騎士。其中一名重機車友分享，他的月薪與《山道猴子的一生》主角差不多，但他理財有道，過去曾養了約10台重機，認為山道猴子的問題在於沒有做好理財規劃。

上官亂8月26日上傳影片，片中她實地走訪台7乙訪問車友，一名車友精算分享，認為37000對一個年輕人來說薪資算不錯，且他透露自己薪資也與山道猴子差不多，但過去曾養了將近10台重機，都沒有改排氣管，認為山道猴子最大問題不是貸款買重機，是沒有做好理財規劃，提醒要仔細評估自己能負擔的金額再去計劃。

另一名女車友分享，她通常要出發跑山前都會請示家中神明，有一次神明叫她不要去，但因這位車友已和朋友約好，故她仍前往跑山，不料在過彎時摔車受傷，上官亂提醒一定要戴護具，希望騎士們一定要安全。

影片吸引許多網友留言，其中一名網友分享自己的經驗，表示自己的薪水不高，甚至比山道猴子還少，但有一台600cc的大型重機、一台150cc的擋車與一台125速克達，「我做的每一步都有評估過，總是把車子的費用加上平常的生活費花完還能存下錢。從這裡開始就是每個人不一樣的開始了」。

更多 CTWANT 報導