全球超過140個國家原本預計明年開始實行2021年秋季達成的協議，該協議大幅修改數十年來政府對跨國企業課稅的規則，外界咸認規定早已過時，才讓蘋果、谷歌和亞馬遜等科技巨擘將獲利登記在低稅率的國家。

不過協商的進展遲緩，而且多數國家7月同意將實行第一階段稅務協議的時程推延一年，延後至2025年。

紐西蘭財長羅伯森（Grant Robertson）透過聲明稿表示，「這項工作進展緩慢。紐西蘭仍打算繼續支持多邊協議，但我們不會坐著乾等結果出爐。」

羅伯森亦指出，「紐西蘭老百姓繳交分內的稅額，但大型跨國企業卻不必繳稅，這樣並不公平。」

羅伯森指出，紐西蘭預計31日向國會提交法案，若是經濟合作暨發展組織（OECD）的協議功虧一簣，紐國打算做好上路的準備。

值得一提的是，加拿大仍計劃在明年初開始課徵數位服務稅。加國議員表示，無法支持延長暫停課徵位稅。

紐西蘭擬對全球數位服務年收入超過7.5億歐元（約8.12億美元），和在紐國數位服務年收入超過350萬紐元（約210萬美元）的跨國企業，課徵3％的稅率。

羅伯森指出，數位服務稅將針對從紐國社群媒體平台、網搜引擎和線上商場用戶身上獲利的科技巨頭。若是該法律開始實施，預計在4年間可為紐西蘭帶來約2.22億紐元收入。

資訊科技企業能將事業觸角伸入全球各個角落，但卻將獲利集中在本國或小型、低稅率的國家，賺得龐大收入卻繳納不成比例的低稅金。