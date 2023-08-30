日前中國發生一起讓人震驚的食品安全事件，河北一名女子，她老公購買小吃「香辣酥」回家，不料當她準備大快朵頤時，發現包裝標籤的夾層黏滿蟑螂，女子預估大約有30隻黏在裡面，蟑螂密集的黏在一起讓她相當害怕，不少網友看得頭皮發麻，直言「如果賣給視障人士了怎麽辦？」

根據陸媒《沸點視頻》報導，8月26日在河北高碑店，劉女士的老公於實體店面購買了香辣酥，劉女打開包裝時，意外發現包裝外層的標籤貼紙下有好幾隻蟑螂黏滿，嚇得她趕緊聯繫店家。劉女粗估標籤上有2、30隻蟑螂，密密麻麻的相當反胃，「（蟑螂）在盒子的外邊、在標籤的縫裡邊」，她推測蟑螂應該是鑽進去的。

商家接獲投訴後，表示此事件是店家疏忽所導致，並答應會整頓、改進，除此之外也會下架所有產品，劉女的部分也已經進行退款賠償。對於店家說法，許多網友不太買單，表示「這是什麽環境，這樣的衛生條件還能賣熟食，好好查查吧」、「別等有問題了才處理…」、「如果賣給視障人士了怎麽辦？」

對於這起事件，有網友詼諧表示，「買蟑螂送香辣酥」、「香酥蟑螂（確信）」。中國早在今年6月份就鬧過一起「指鼠為鴨」的老鼠頭冒充鴨脖案件，當時因調查小組的介入真相才得以大白，不少人將其與這次蟑螂事件聯想在一起，激動表示「應該曝光這個品牌，讓他們整改」、「這個能不停業嗎」、「到什麽時候，食品安全變成全社會的共識，大家共同來維護食品安全，那就太好了!」

更多 CTWANT 報導