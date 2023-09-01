新光金控今（31）日舉辦法說會，是新經營團隊接任後首場與法人面對面的對談；擔任法說會主持人的總經理陳恩光，談到近兩個月上任心情，以「戰戰兢兢」來形容，他認為，上任後的首要之務是充實資本、提升獲利能力，尤其新光人壽佔金控資產近7成，獲利引擎將優先改善，而接軌兩大會計制度IFRS 17與ICS過程中，新壽在業務及商品設計要更有策略，未來才能在金控扮演舉足輕重的角色。

新光人壽RBC第2季為184％，低於法定200％的標準；有豐富募資經驗的陳恩光表示，他近來密切與外資保持聯絡，由於新光是以新台幣做為增資幣別，從成本角度來看，坦言現在跟老外要錢，成本是比較貴。

對於外界關切金控對中國大陸曝險部位，陳恩光表示，金控在大陸總曝險金額為617億，佔金控總資產1.5％，碧桂園、恆大、中植系均避雷。

陳恩光進一步表示，617億主要是人壽、銀行為主，各佔比分別為72％與22％，其中，放款七成主要是台商、外資等，三成是陸企，但由於是是名企則相對安全；名企中多是產業龍頭，最大兩家是騰訊與阿里巴巴，信評都在A＋以上，陳恩光表示，整體來看，大陸曝險都在可控、有效管理之內。

新光金表示，金融市場仍深受全球升息影響，不過，第2季衰退已有大幅下降，上半年合併稅後淨損為63.3億元，合併股東權益達2368億元，年成長15.6％。