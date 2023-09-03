東半部預估風雨都會相當驚人，雨量上看400毫米。(圖／氣象局直播)

中度颱風海葵目前中心位在台東東方約270公里海面上，過去幾小時以時速14公里速度穩定朝西進行，氣象局預估，3日凌晨2點，暴風圈就會碰觸到東部陸地，屆時東半部山區雨勢猛烈，估計有大豪雨等級。

氣象局指出，東部地區，新竹以南各縣市與澎湖都在本次颱風警戒區，目前宜蘭縣降雨量以來到94毫米。雨量預估部分，自颱風暴風圈觸陸起24小時，東半部山區恐達大豪雨等級；花東地區與高屏山區也有豪雨等級，整個東部地區日雨量上看400毫米。

風力部分，上午花東、恆春半島預估會出現10級陣風，蘭嶼可達11級，到了下午則會有明顯升級，台東將出現13~14級、蘭嶼、綠島更是可能達到15~16級。

海葵颱風過去3小時內強度略有增強，除了七級風暴風半徑擴大至180公里外，近中心最大風速來到每秒40公尺，相當於13級風；瞬間最大陣風達到每秒50公尺，相當於15級風。

陸上警戒區域：宜蘭、花蓮、台東、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備。

海上：台灣東北部海面、台灣東南部海面、台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。