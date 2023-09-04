於捷克國會舉辦、為期兩天的IPAC（Inter-Parliamentary Alliance on China 對華政策跨國議會聯盟）大會，於2日落幕。受邀於大會中共同主持台灣議題的民進黨立委范雲指出，為回應中共帶給全世界的挑戰，與會的25國、共50名國會議員們在大會結束前通過公報，訂定6大關注焦點，承諾將促成各自國家政府進行相關行動。

范雲指出，6大關注焦點有，發布有關台灣最可能情境的經濟影響分析，協調對中共升高台海局勢的經濟與政治手段，包含有意義的制裁，維持南中國海和台灣海峽海上交通的通暢無阻，提供台灣代表處適切地位以增進關係，讓台灣加入適切的貿易組織。

同時，IPAC也會繼續組織跨國的國會訪團來臺，以及抵抗中共對他們外交政策的反制企圖。此次大會公報的另外五個關注焦點，則分別是一帶一路、能源依賴、香港議題、人權和跨國壓迫。

范雲表示，這是她第二次受邀参加IPAC大會，很高興看到大會的決議又往前走了一大步！更重要的是，不少成員討論時皆發言希望能為臺灣做得更多。她說，會結束時，還有多位國會議員向她恭喜，認為這次臺灣收獲很大。

范雲強調，臺灣人民會繼續努力，讓世界看到臺灣是一股良善力量，促成各國共同守護亞太和平，與全球民主秩序！