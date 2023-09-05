Fed轄下12家地區聯邦準備銀行，因升息的緣故從大賺變大虧，當總損失達1,000億美元的戰略水平時，勢必會引起關注，而這很可能在9月底發生。

Fed去年3月展開新一波升息前，轄下12家地區銀行賺很大，2021年上繳財政部的獲利1,074億美元，如今因升息出現集體赤字。今年迄至6月底，繳給財政部的總獲利僅1.02億美元，相較去年同期的628億美元蒸發逾98％。

原因出在聯準銀行向貨幣市場基金及其他金融機構借貸的數兆美元，利率超過5％。而這12家銀行的投資組合，充斥在近乎零利率時期收購的低收益國庫券與抵押貸款證券。

根據Fed半年報，截至6月30日為止，Fed的遞延資產（deferred asset，可稱之為損失）為747億美元。

Piscataqua Research分析師丘奇（Stephen Church）指出，聯準銀行每周損失20億美元，今年截至8月底共虧771億美元，預計9月損失可能達1,000億美元。

反觀貨幣市場共同基金投資人，在當前高利率環境下大賺一票，目前收益與2022年2月，亦即Fed抗通膨啟動升息循環的前一個月相比，多出30,000％也就是300倍。

Crane Data總裁克蘭恩（Peter Crane）說，截至去年2月，貨幣市場共同基金的平均收益率0.02％，總資產5.009兆美元，每年利息收入約10億美元。

而今年7月31日為止，貨幣市場基金的利息收益率5.08％，總資產達5.903兆美元，每年利息收入約2,999億美元。

貨幣市場基金持有人的收益大增，係因這類基金買的是短期證券。過去18個月Fed將聯邦基金利率，從零水位調升到5.25％-5.50％，基金投資人收益自然隨Fed升息水漲船高。