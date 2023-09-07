聯合勸募攜手全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會，6日邀來林志穎擔任「愛從1開始－學習障礙學童助學計畫」公益大使，呼籲民眾9月底前到全聯門市投零錢或使用手機捐出PX Pay點數，支持學習障礙孩子相關服務。

聯合勸募理事長鄭信真表示，根據特殊教育統計年報，有高達近4成的國中小學生有學習障礙，是所有特殊教育中占比最高類別，然而，社會大眾對學習障礙的認識及理解卻普遍不足。因此，聯合勸募再次攜手公益好夥伴全聯及全聯佩樺基金會，期以實際行動支持學習障礙的兒童與家庭。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全聯全台超過1,100家門市皆有設置「愛心零錢箱」，統計門市實體零錢捐2023年1～8月共募得將近1,300萬元，因應數位趨勢，也能透過PX Pay做點數捐款，方便民眾舉手之勞響應愛心公益，2023年1至8月PX Pay點數捐共募得福利點數逾2千萬點（相當於超過200萬元），全聯也在此檔零錢捐活動率先捐出「1000萬點福利點數」（等同於現金100萬元）。

這一季與聯合勸募、全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作零錢捐活動至9月底，期透過愛心大使林志穎登高一呼，在最後一個月「拉尾盤」，目前中元節檔期全聯已送出價值一億元的點數，所以呼籲民眾踴躍捐出福利點數，讓溫暖延續下去。