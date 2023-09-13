台南市安南區受惠於台南科學園區及台南工業區的蓬勃發展，迎來區域人口的成長紅利，亦因政府打房推動剛需，標榜自住宅的「昕暉詠翠」成為台南市推案焦點。本案仰賴新宅重劃區周邊的北安及安和商圈，再加上北外環道、國道1號及國道8號等交通要道利多，主打3房格局吸引自住客置產目光。

「推案位於安南區新宅重劃區，推出2房及3房產品，坪數為26-37坪，適應多樣的居住需求。尤其電線地下化的工程也讓重劃區市容有很大的換新。」現場專案說，「昕暉詠翠」以南科科技園區的優勢吸引科技人士，在地客和自營商趨之若鶩，以小家庭客戶為重，賞屋者年齡分布在30至50歲之間。

「昕暉詠翠」的交通便利性與居住品質為產品賣點，區域內連接國道1號及國道8號，便捷的道路網成特色，距離北外環道至南科科技園區僅需15至20分鐘車程；另外，車行10分鐘內享全聯、好市多、夜市、公園、菜市場、歷史博物館、醫院等機能，滿足生活食衣住行育樂。

「昕暉詠翠」距離北外環道至南科科技園區僅需15至20分鐘車程。(圖/業者提供)

「昕暉詠翠」主推3房格局，為小家庭置產的未來規劃臻於完善，學區條件具吸引力，網羅安順國小、安順國中提供優質的12年教育，周邊即將完工的鑽石級綠建築公立幼兒園亦成話題，讓孩子贏在教育起跑線。

「昕暉詠翠」以現代風格打造，建築外觀賞心悅目，動線設計考量周全，3面擁有無限棟距。戶戶配有雙電梯，無論是2房或3房都保有開窗格局，採光和通風考慮周全。此外，德國倍世BWT全戶淨水系統讓居住品質加分，產品從外而內為住戶設想周到。

「昕暉詠翠」無論是2房或3房都保有開窗格局，採光和通風考慮周全。(圖/業者提供)

現場專案表示，「昕暉詠翠」將在2年內如期交房，目前平均每週約15-20組前來賞屋。「昕暉詠翠」以其便捷的交通、優質的居住環境為特色，成為台南市安南區不可忽視的新興住宅選擇。

昕暉詠翠│安南核心2-3房；26-37坪

接待會館：台南市安南區北安路三段與新宅五街交叉口

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