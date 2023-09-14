北市北投、士林連續2天出現「剪刀怪客」，轄區石牌派出所員警14日上午7時許，在承德路、石牌路路口，發現路邊閒逛男子，與協尋的剪刀怪客樣貌相似，當場盤查，他坦承背包內藏有一把剪刀，曾在北投發生糾紛，員警先將人帶回派出所，並報檢察官指揮，稍晚將予以逮捕解送檢方複訊。

北投石牌所所長陳俊宇、員警楊忻錡上午在銀行巡簽時，發現一名剛下公車的男子與協尋的江男極為相似，立刻上前盤查，發現他曾在清江圖書館攻擊女子，淡水辱罵民眾等多次失控脫序為同一人，擔心他又犯案，上前盤查並帶回派出所了解。

本月10日江男在捷運唭哩岸站附近，涉嫌拿紅色剪刀追逐一名女騎士，被控恐嚇罪，隔天士林又發生類似案件，經警方比對，兩人都是同一人，已立即發布協尋，讓轄區員警多加留意，避免再有人受到驚嚇，14日上午，巡邏員警發現江男，派出所所長當機立斷，先帶回派出所，並向檢察官聲請拘票。