隨著台灣美學的提升，陶藝不再侷限於藝術品收藏，日常就能使用的生活陶反而受到歡迎！台灣工藝之家工藝師、「砌陶坊」主理人林善述，率領8位學生以生活陶為主題，推出師生創作聯展《皆宜》，自10月5日至11月3日，於台中市五權一街「羿廊」展出，免費開放參觀。

30歲唸大學、50歲唸研究所，被同學暱稱為「林爸」的陶藝家林善述，笑稱自己踏入藝術領域慢半拍，卻是同業眼中大器晚成、一鳴驚人的最佳代表，不僅展出經驗豐富，更曾一舉奪下首屆台北陶藝獎銀獎及南投陶藝獎優選。

林善述表示，生活陶釉色與陶土的質樸手感，輕鬆多元的工藝風韻，正逐漸取代大量製造的制式商品，無論家庭日常飲食起居的杯盤碟皿、風雅迷人的花器茶具，都以更親切的風貌融入普羅大眾。

林善述指出，陶土的特性是其他材質無法取代，陶土多變，並且在製作過程中與身心結合，親近陶土等於是親近生活。《皆宜》陶藝展希望傳達的是，「生活皆宜，事事皆宜，隨心自在」。

林善述師生聯展協同展出者，還有王翠玉、李蕙存、林久立、林淑嫥、林瀅瀅、黃國忠、黃麗華、鄭博仁等8位，師從林善述並融入個人風格的茶器與生活陶豐富多元。《皆宜》師生聯展自10／5起展出至11／3。