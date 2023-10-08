Toyz準備收工之際，卻看到一名女店員手裡提著一大鍋東西前往隔壁暗巷。(圖／影片截圖)

攝影師前往一看，發現水溝蓋上滿是油渣跟炸物碎屑。(圖／影片截圖)

網紅Toyz話題不斷，儘管因涉毒案入獄過，但人氣依舊不減。近日他再度化身「美食公道伯」，前往「全台最有錢YouTuber」超哥與友人合夥創立炸雞店拍片食評，並在7日晚間上傳，未料即將收工之際，卻拍到炸雞店員工疑似將整桶廢油倒入水溝，引發軒然大波，店家更被灌爆一星負評。

近日Toyz到超哥開的炸雞店進行食評，點了4樣店內的招牌炸物後，接著就在對街擺下桌椅，當場吃了起來，並且一一對餐點做出評論。

網友看完Toyz影片後，到店家Google評價刷一星。(圖／Google Map)

網友看完Toyz影片後，到店家Google資訊刷一星。(圖／Google Map)

正當Toyz品評完，即將收工之際，卻意外目擊到炸雞店打烊收拾的時候，一名女員工雙手提著一個大鍋子往隔壁暗巷走去，回來時變成單手拿著，重量明顯輕了不少。Toyz命攝影師前往巷子一看，發現水溝蓋上滿是油渣與炸物碎屑。

影片上傳後，5小時觀看次數就達到20萬，許多網友紛紛到店家Google Map評價刷一星負評：「亂倒廢油真的不行耶」、「廢油是可以這樣直接倒的嗎」、「廢油回歸大自然，超派」、「衛生局該來關切了吧」。對此店家表示，廢油都有回收，回收廠商也有紀錄，倒掉的僅是清洗後的水，不可能是廢油，但不被網友接受，反問「水的話直接到水槽或馬桶不就好了」。

超哥身家不斐，過往花1.4億買下桃園500坪土地，名下有以藍寶堅尼「大牛」為首的數十台超跑，還曾因不滿黑卡上限100萬憤而剪卡而出名，曾在去年Toyz陷入詐賭風波時拍片嘲諷，兩人因此隔空互罵。對於Toyz最新影片，超哥目前尚未做出回應。