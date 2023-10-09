英國大都會銀行獲資金活水 股價振奮 23:562023/10/09 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陷入財務困境的英國大都會銀行（Metro bank）8日宣布，該公司將進行3.25億英鎊（約3.96億美元）募資與6億英鎊債務再融資。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 此次籌資由哥倫比亞銀行家與房地產開發商巴卡爾（Jaime Gilinski Bacal）領投，他同意透過旗下投資公司Spaldy Investments注資1.02億英鎊。交易完成後，巴卡爾將成為該銀行控股股東，持股53％。 受此消息激勵，大都會銀行9日股價一度大漲26％，但今年迄今仍累計大跌逾59％。 #銀行 #大都會 #億英鎊 #英國 #卡爾 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。