此次籌資由哥倫比亞銀行家與房地產開發商巴卡爾（Jaime Gilinski Bacal）領投，他同意透過旗下投資公司Spaldy Investments注資1.02億英鎊。交易完成後，巴卡爾將成為該銀行控股股東，持股53％。

受此消息激勵，大都會銀行9日股價一度大漲26％，但今年迄今仍累計大跌逾59％。