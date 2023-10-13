美國9月消費者物價指數（CPI）年增率雖高出預期，但與前月持平停留在3.7％，核心CPI更是降到4.1％。美國通膨維持降溫趨勢下，市場投資人更篤定聯準會11月例會不會升息。

12日美股開盤三大指數微幅走揚，在平盤之間遊走。

美國勞工部勞工統計局12日公布，9月CPI年增3.7％與8月持平；月增率為0.4％，相較8月的月增0.6％放緩，8月創14個月來最大月增幅。

接受《路透》訪調的經濟師預期，9月美國CPI年增3.6％、月增0.3％，實際公布數據超出預估。

排除波動大的食品與能源價格後的核心CPI，從8月的年增4.3％降為4.1％，符合分析師預期。與前月相比增幅0.3％，與8月的月增幅一致。

美國9月住房成本因租金貴而增加，但二手車價格下跌。該月能源與食品價格漲幅，分別為1.5％、0.2％。

美國11日甫公布反映生產端通膨的9月生產者物價指數（PPI），受汽油與食品價格高漲帶動，年升2.2％超出預期，創今年4月來最大增幅。

自聯準會（Fed）去年3月啟動升息循環後，美國通膨率已連續18個月在Fed的2％目標之上。自去年3月迄今，Fed已調升聯邦基金利率525個基點，利率水位升至5.25％-5.50％區間。

最新CPI數據顯示美國通膨維持降溫趨勢，市場更篤定Fed在11月例會仍不會有升息動作。根據芝商所（CME）的FedWatch工具，預期Fed10月31日-11月1日政策會議按兵不動的機率超過8成。

上周末爆發的以巴衝突，已促使美國公債殖利率自16年高點回落，中東地緣政治緊張料也讓Fed怯於進一步緊縮貨幣。