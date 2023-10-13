便利商店7-11母公司Seven ＆ I控股12日公布，上半年（3至8月）淨利年減41％，至802.3億日圓（約5.38億美元），主要因為7-11海外業務疲弱，以及出售SOGO與西武百貨公司（Seibu）虧損所致。上半年營收年減1.8％，降至5.55兆日圓。