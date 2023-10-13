日本9月PPI年增2％，寫下2021年3月來最慢增速，也低於經濟學家預估的年增2.4％。與8月相比跌0.3％，經濟學家預估中值為月增0.1％。

日本9月PPI年增幅，竟小於8月CPI的年增3.1％，上次PPI增速不及CPI的情況出現在2021年2月。日本9月CPI預定10月20日公布。

報告指出，日本進口原物料價格持續下跌，特別是木材和能源，這與日銀的看法相呼應。日銀認為生產者的成本壓力減輕，消費者通膨即將觸頂。

不過日圓近來的貶勢可能推高進口成本，導致通膨壓力再起。受美元指數排徊在2周低點附近影響，12日日圓匯價持穩在149.13兌1美元。瑞穗外匯主管鑑於日銀仍將緊抱超寬鬆立場，預測日圓明年第一季將下探到155兌1美元。

日本PPI增速放緩的影響層面不限於生產者，還將衝擊企業利潤、消費者物價乃至整體經濟，意味日本經濟面臨挑戰。

如果生產者無法將高漲的成本轉嫁給消費者，利潤可能萎縮，因而減產或聘雇縮手，終端的消費價格隨之走跌，消費者基於價格還會再跌的預期心理，延後支出或減少消費，形成的通貨緊縮將拖垮經濟。

某分析師表示：「生產者物價減速是一大警訊，暗指日本經濟復甦恐失去動能，決策者與經濟學家應密切注意。」

從貨幣政策的角度來看，生產者物價的走勢將左右通膨預期與央行決策。若PPI增幅持續放緩，日銀勢必得實行刺激經濟成長措施，以防通縮噩夢再起。

日銀本月將召開政策會議，分析師普遍預期日銀會上調通膨預測。