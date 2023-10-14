地中海沿岸的加薩走廊（Gaza Strip）過去一周以來成為全球焦點，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間因多年宿怨爆發的軍事衝突持續，雙方死傷慘重，駐地的媒體記者以文字畫面傳遞血腥殘酷、生離死別的現實之際，還必須處理自己的悲傷情緒，因為每一個死傷數字很可能都是他們的家人、親戚、朋友。

英國廣播公司（BBC）在加薩走廊的駐地記者艾博許（Adnan Elbursh）周四（12日）與採訪團隊在當地最大醫院觀察，目睹前所未見的爆量傷患、滿地遺體、醫院即將因缺電與醫材耗盡停擺、醫護在混亂之中已達崩潰邊緣的景象，他一度忍不住跪地哭泣；攝影搭檔在成排躺床傷患發現躺在病床上的親友還活著，也不禁淚流滿面。

英國《每日郵報》周五報導，擔任BBC阿拉伯語頻道記者的艾博許是加薩居民，他與採訪團隊周四到訪加薩走廊規模最大的西法醫院（Al-Shifa hospital），他戴著鋼盔與防彈背心、拿著麥克風緩緩步行在院內走廊，畫面裡處處是傷患，傷者哭號求助，家屬撫屍痛哭。2010年12月起任職於BBC的艾博許在一段採訪側記影片之中描述，「這些聲音，永遠也無法忘懷」。

英國廣播公司派駐加薩走廊的採訪團隊，14日在當地最大醫院採訪時發現多名家人、親戚、朋友都是院內傷患。

艾博許描述，就在這些死者與傷患之中，他的攝影搭檔馬哈穆德（Mahmoud）發現一張病床上躺著他的朋友麥力克（Malik），畫面裡的馬哈穆德忍不住掩面哭泣，無法言語，「麥力克活了下來，但他的家人未能生還」。

已為人父的艾博許說：「這是我們在地的醫院，躺在裡面的是我的朋友們、鄰居們。這裡是我所屬的社群。今天是我從業生涯之中最難熬的一天，我目睹了從此再也無法視而不見的場面。」

畫面裡有一名滿身是傷的小女孩正在哭號。艾博許說，小女孩的家園已毀，親屬身亡，「她需要幫助，我的女兒跟她童年，我想給她一個擁抱」。

艾博許說，醫院走廊與院外躺滿屍體，太平間已無法應付，遺體只能放在醫院入口地面。在一片混亂之中，艾博許發現一名坐在幾具家人遺體旁的悲傷婦人。她說：「我們當時正在睡覺，他們就其他人一樣來炸房子，大樓裡沒有任何能抵抗的作戰人員，整棟住滿了平民啊，大概有120人。」

以色列圍困加薩走廊多日，切斷水電糧食燃料供應，加薩唯一的發電廠已關閉，若備用發電機也停止運轉，醫療服務將被迫中斷。紅十字國際委員會（ICRC）警告，醫院可能會成為大型停屍間。西法醫院說，太平間人滿為患，遺體送來的速度比親屬認領的速度還快。據估計，在以色列密集空襲之下，加薩走廊已超過1500人喪命。

艾博許說：「你絕對不會想成為這些報導裡的主角，然而在我居住的城市，死者沒有尊嚴，無人照料的傷者承受痛苦，這讓我備感無助。」畫面裡的艾博許壓抑不住情緒，他別開臉，緩緩屈膝跪地，摘下眼鏡拭淚。