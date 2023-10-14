高雄深夜突傳爆炸聲 整棟平房遭惡火吞噬 23:582023/10/14 中時 楊舒婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市三民區河北二路14日晚間發生火警。（楊舒婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市三民區河北二路14日晚間發生火警，據了解，位於幸福川旁的一棟平房晚間突然傳出爆炸聲，隨後整棟房子起火燃燒，火勢猛烈到吞噬整棟平房，而起火點似乎位於2樓，所幸屋主包括70歲王姓女子、40歲陳姓女子、17歲潘姓女子在第一時間聽到爆炸聲後就逃出屋外，無受困於屋內，而隔壁棟一位男子雖尚未聯絡到人，不過由於交通工具都不在家，研判男子未受困。目前火勢仍在撲滅中，詳細起火原因仍待確認。 #高雄市 #火災 #三民區 #幸福川 #爆炸 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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