高雄市三民區河北二路14日晚間發生火警，據了解，位於幸福川旁的一棟平房晚間突然傳出爆炸聲，隨後整棟房子起火燃燒，火勢猛烈到吞噬整棟平房，而起火點似乎位於2樓，所幸屋主包括70歲王姓女子、40歲陳姓女子、17歲潘姓女子在第一時間聽到爆炸聲後就逃出屋外，無受困於屋內，而隔壁棟一位男子雖尚未聯絡到人，不過由於交通工具都不在家，研判男子未受困。目前火勢仍在撲滅中，詳細起火原因仍待確認。