乳癌，這個無情的疾病，已經奪去了太多美麗的生命。知名歌手朱俐靜、阿桑、林晏如和星座專家薇薇安等都因乳癌不幸逝世。根據衛生福利部110年死因統計資料，平均每36分鐘就有1名女性罹患乳癌，平均每天約8人死於乳癌，為國人婦女癌症發生率排名第一的疾病。

每年10月全球舉辦「粉紅十月世界乳癌關懷月」喚起民眾對乳癌防治的重視。（圖／成功青商會）

而乳癌的預防和早期發現至關重要，因此台南市血腫衛教學會，成功青商會，仁德獅子會共同合作規劃的「粉紅獅心挺健康 成功青商護乳房 音愛而聲演唱會」乳癌宣導活動，14日在台南市虹韻文創中心舉辦，活動與『玫瑰墓樂團』合作，透過蘇世揚醫師的親身見證、感人的音樂和真切的故事，呼籲大眾重視預防癌症和生命教育，並強調女性乳房保健觀念，推廣自我乳房健檢。

主要策劃人成功青商會總幹事蘇泇溶表示，由於家人也是突發身故，所以立志盡自己一份心力，並用專業來服務人群，尤其專注於女性癌症中的「乳癌」，致力於推廣預防乳癌的重要性。從2022年開始籌劃，每年的10月與全球接軌共同響應「粉紅十月世界乳癌關懷月」，參與點亮粉紅絲帶活動，喚起民眾對乳癌防治的重視。

台南市議員蔡筱薇、曾培雅、李啟維等人出席活動，共襄盛舉。（圖／成功青商會）

她表示，乳癌的預防和早期發現至關重要。因此活動鼓勵女性定期自我檢查乳房，並接受專業的醫學檢查。此外，飲食健康、遠離煙酒、適度運動也是預防乳癌的重要方法。在乳癌患者逐年增加且呈現年輕化趨勢的情況下，希望能夠透過每年的定期活動，『團結你我他，乳癌遠離它』，號召青商會跟獅子會的伙伴及好朋友，共同抵抗乳癌，保護每個女性的健康。

活動現場，包括台南市議員蔡筱薇、曾培雅、李啟維等人也都出席了活動。透過音樂會的方式，致力於讓大眾了解社福團體資訊與支援管道，共同創造更溫暖、更美好的未來。