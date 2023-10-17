立院預算中心報告指出，國軍明年採購5款軍用商規無人機，目前有3款還未通過驗收。報告並指出，有3款無人機與1套無人機反制系統的整體規畫書均未於5月底核定，但仍編預算。對此，國防部長邱國正今回應「沒有這回事」，強調編列預算照規定，按照規定時間繳交。

邱國正說，國防部編列預算按照規定，送到部門審議，確定時間壓在5月以後，這點他特別確定，每個案子都按照規定時間繳交，時間怎麼界定，他不便多辯解，建軍備戰都有一定程序，尤其建軍，不會想到一個案子就出來，耽誤了承受不起，國軍不可能無中生有，或把程序搞亂，他們不會做違背原則的事。

對於明年1年義務役將變成主戰部隊，邱國正也否認，他表示，當初有規範，主戰兵役還是由自願役來做，1年義務役原則在守備部隊，北中南東加外離島都有守備部隊，若要進入主戰部隊，國軍也要求一定要經過一個評鑑，還要自願，國軍尊重義務役意願，但專長要符合、經過鑑測，沒問題才能分到期望的單位。

針對軍校生退學比例高，如何吸引年輕人投考？邱國正說，這是很重要的議題，不能用少子化一語帶過，各單位都會遇到，強化教育訓練、生活規範，雖然國軍是管嚴，但不是吼吼叫叫，嚴是標準加持恆去做，從入學到接受教育到畢業之間，學校責任蠻大。