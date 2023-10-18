2024在野整合14日舉行會前會，雙方仍未達成共識，民眾黨柯辦總幹事黃珊珊17日拋出「全民調」2種方案，國民黨侯辦執行長金溥聰則拋出「民主初選」細項要討論，反批強勢二選一他無法回答。中廣董事長趙少康17日則引蔣介石最後關頭演說「和平未到絕望時期，決不放棄和平；犧牲未到最後關頭，決不輕言犧牲」，強調「藍白合不到最後關頭，絕不輕言破裂」，國民黨希望能快點與民眾黨談，就是為了大局、為中華民國，若各自選到底就是全部死。

趙少康17日在政論節目《少康戰情室》表示，國民黨現在是認為民眾黨在拖、拖到最後就會講藍營的初選根本完不成，所以藍營才會希望趕快坐上談判桌，這是其一；第二個，坦白講，「今天只要不合，沒有一個會當選」，就算是傳出柯文哲跟郭台銘就會贏，但侯友宜怎麼可能會被棄乾淨？侯友宜會選到底，而且支持度一定有20％、不會低於15%，藍營還有14個縣市長、三十多個立委、380多個縣市議員，還有村里長，怎麼可能棄乾淨，結果就是全部死。

趙少康說，國民黨為了大局著想所以忍氣吞聲，委曲求全，這是數學一看就懂，所以國民黨支持者不能說國民黨沒有志氣，是為了大局、為了中華民國、為了2300萬人著想，如果國民黨真的火大早就說「不合作就不合作，拚到底看怎樣，再壞國民黨都是第二大黨」，但現在還在拜託、還在跟民眾黨商討，就是為了大局。

趙少康也引用蔣介石所說的 「和平未到絕望時期，決不放棄和平；犧牲未到最後關頭，決不輕言犧牲」，這兩天這句話一直在他耳邊迴盪，就是說「藍白合不到最後關頭，絕不輕言破裂」，到時侯真的破裂也沒辦法，大家也只能拚到底了。