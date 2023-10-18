藍白近期針對2024總統大選合作展開會前會商談，民眾黨堅持「比民調」決勝負，國民黨則提出「民主初選」，兩邊目前僵持不下。而近日就有一份最新的民調指出，對於是否看好柯文哲與侯友宜順利整合，竟有93％的網友表示「不看好」，引發討論。

YouTube頻道《街頭有派對【民調大對決】》16日對於「您看好柯文哲與侯友宜順利整合嗎？」進行網路民調，截至17日晚間23時止，已有近1萬人參與投票，有93％的網友表示「不看好」，僅有7％的網友表示「看好」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「看到國民黨這幾天的態度，它們沒變，國民黨依舊是那個熟悉的國民黨」、「2024 我們中間選民就是要推翻藍綠高牆，支持第3勢力崛起」、「沒人想當副的怎麼合」、「2024改變成真」、「要有實驗精神，國民黨執政試過了，民進黨執政試過了，再來試白，看看禁不禁得起考驗」、「整合是必要整的，到什麼程度而已不好說」。