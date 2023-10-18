高雄一名林姓男子懷疑妻子小愛（化名）和異性互傳曖昧訊息，林男一氣之下竟拿球棒毆打小愛，事後還打電話向母親告狀，怎料林母到場後竟加入毆打行列，2人「聯手爆打」，小愛苦不堪言，選擇報警處理。法官依傷害罪、恐嚇危害安全罪，判處林男有期徒刑3月；依傷害罪，處林母拘役40日，均得易科罰金。

據判決書指出，去年8月13日晚間9時許，林男因懷疑妻子小愛（化名）與異性互傳訊息因而發生口角，竟徒手及持球棒毆打小愛臉部、手腳，事後林男打電話向母親告狀，林母前往兒子家，並以徒手毆打小愛左手臂，致其受有左耳紅腫、左肩瘀青、左臀瘀青、右手臂瘀青、左手臂瘀青、左足瘀青等傷害。

翌日上午，林男仍心有未甘，要求小愛提供手機密碼，並毆打其腿部，見小愛因痛發出叫聲，向小愛嚇稱：「你不要給我叫喔，如果你再叫我就帶你到15樓把你往下推」等語，並至廚房拿起菜刀多次指向小愛，致其心生畏懼，決定報警處理。

林男到案後，坦承有動手，但辯稱未持球棒毆打；而林母則指稱，只有「輕輕拍」，並沒有「打」。

法官審酌2人僅因細故與小愛產生爭執，竟未思以理性方式溝通解決，以徒手、手持球棒及徒手毆打方式傷害小愛；又復率然恫嚇小愛以宣洩自身情緒，造成其心理恐懼，顯見2人實欠缺法紀及尊重他人之觀念，所為殊值非難。

法官考量2人犯後均坦承犯行，態度尚可，依犯傷害罪，處林男有期徒刑2月；又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月。應執行有期徒刑3月，得易科罰金。另依犯傷害罪，處林母拘役40日，得易科罰金。