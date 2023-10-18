轉軸領域深耕達10年以上的富世達，首創錶鏈式轉軸，並持續研製出鍵盤升降式轉軸、整合筆電轉軸模組、內外折手機柔性屏轉軸與折疊筆電轉軸，根據Counterpoint Research預估2022年摺疊智慧手機出貨量1,490萬支，年增為63.7%，2023年折疊手機出貨量預估可達2,270萬支，年成長率達52.3%，2027年全球折疊手機出貨量將進一步達到1.02億支；在NB方面，TrendForce指出，2023年第二季度全球筆記型電腦的出貨量將達4045萬台，季增15.7%，是連續6個季度以來首次恢復成長。輕薄外型設計Ultrabook及Convertible NB是筆記型電腦發展的方向，薄型化、觸控應用及折疊屏為筆電重要趨勢，智慧型手機及NB產業趨勢可望成為推動富世達業績成長兩大動能。配合初次上市前公開承銷，將進行對外競價拍賣5508張，競拍底價175.44元，暫定承銷價200元，競拍時間自10月20日至24日，10月26日開標；預計10月30日至11月1日辦理公開申購，11月3日抽籤，暫定11月9日掛牌。

富世達資本額新台幣6.04億元，今年上半年稅後淨利2.54億元，每股盈餘為4.21元，累計前9月合併營收38.66億元，年增1.65%，富世達表示，公司累計取得專利數共計463項，其中發明專利數高達196項，申請中專利權尚有155項，已建立起高度技術壁壘，並以先進的模擬分析、自動化設備及模具開發能力，構建了中國與越南的核心部件自製等完整轉軸產品線，目前為中系及美系品牌大廠的重要核心供應商，未來營運將可持續快速增長。