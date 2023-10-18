前總統馬英九在美國演說，質疑部分美國人把台積電當武器，介入台灣選舉。外交部長吳釗燮今天批評馬英九，到海外去指責支持台灣的人，讓人感到非常遺憾。面對中國大陸不斷施壓，他認為，台灣主要政治人物到海外去，應該呼籲其他國家給台灣更多的支持。

吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，會前接受媒體聯訪，對於馬英九批評美國人士介入台灣選舉，吳釗燮表示，這件事情應該要從比較宏觀的角度來看。

他說，台灣面對中國大陸不斷增加的經濟、政治、軍事壓力，在這種情況下，台灣主要政治人物到海外，應該呼籲其他國家給台灣更多的支持，「但是馬前總統不是這樣做」，對於到其他國家去指責支持台灣的人，「這讓我們感到相當遺憾」。

對於馬英九認為執政者應回到與對岸共同政治基礎的「九二共識」，吳釗燮表示，美國政治人物有一句說法「政治不跨過邊界」。到了其他國家，國內政治就應該擺在一邊。

他以政府高層出訪為例，都會相互約束，就是要把國內的政治留在國內，到海外去，就要去爭取海外支持，「這是民主國家的通則」。