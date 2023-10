黎巴嫩真主黨攻擊以色列,以軍部署以黎邊境。

美聯邦眾院外交事務委員會(House Foreign Affairs Committee)主席麥考爾(Michael McCaul)說,他們正在起草軍事授權法,要是伊朗撐腰的部隊介入以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)之間持續的衝突,美國將允許駐中東部隊動手。

綜合外電17日報導,要是以色列與哈瑪斯的戰爭升級為更廣泛的區域衝突,這項法案將能讓美國總統拜登下令出兵,打擊伊朗在中東各地的代理部隊。

麥考爾說周二說,他們之所以起草這項法案,是以防萬一伊朗支持的黎巴嫩真主黨(Hezbollah)加強攻擊以色列。

在哈瑪斯7日突襲以色列,導致當地超過1,400人喪生,並綁架人質後,以軍立刻反擊,連續空襲加薩走廊1個多星期,奪去超過3,000條巴勒斯坦人命。由於哈瑪斯持續向以色列發射火箭彈,雙方激戰似乎沒有緩和跡象,衝突恐怕會升級。

「要是真主黨真的介入,我們總得要有所準備,」麥考爾說,「政府還沒有授權法來打擊任何伊朗代理部隊。」也因此,他正在針對伊朗代理部隊起草「作戰授權法」(Authorization for the Use of Military Forc, AUMF)。不過,麥考爾也表示,雖然他希望,根本不必動用相關立法,但還是期盼能獲得美國國會全力支持。

而白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)上周日(15日)告訴哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News),由於美方不排除伊朗會選擇以某種方式直接參戰,因此必須準備因應一切可能的意外狀況。此外,國防官員說,約有2,000名美軍已被告知,要準備好在接獲臨時通知後,隨即動身部署中東支援以色列,以從事諮詢或醫療支援等非戰鬥任務。