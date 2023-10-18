美國商務部17日宣布，計畫禁止輝達(Nvidia)等公司設計的先進人工智慧(AI)晶片輸出大陸，新規定改變限制出口的晶片範圍，納入為數更多的晶片，包括：輝達A800和H800晶片等，英特爾(Intel)、AMD的晶片銷售也可能受限，此外，新規定也將限制更多先進晶片和晶片生產工具，讓輝達等半導體公司更難把AI晶片賣給大陸、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、越南、伊朗和俄羅斯等國家，並將大陸IC設計商摩爾線程和壁仞科技列入黑名單。

針對新禁令，輝達(Nvidia)表示，可能被迫將部分業務撤出遭到美國出口限制新規涵蓋的國家，並可能影響該公司及時完成某些產品的開發、對這些產品現有客戶提供支持、或向受影響地區以外的客戶供應這些產品的能力。

受新禁令影響，17日Nvidia收盤股價重挫4.68%，以439.38美元作收，國內AI相關股票也受波及，幾乎全面走弱。

由於美國將祭出新禁令傳聞已久，法人多已沙盤推演評估，多數法人認為，美國新禁令將直接衝擊Nvidia銷售，首當其衝可能是直接出貨給Nvidia的廠商，如：散熱廠的奇鋐(3017)、銅箔基板的台光電(2383)等零組件廠，業績可能受Nvidia晶片銷售限制影響；另一個受到影響的是以大陸當地雲端伺服器品牌廠為主的供應商，業績可能受大陸雲端伺服器廠無法取得晶片迫被放緩建置影響。

不過被點名的廠商多表示，公司終端客戶多以歐美地區客戶為主，出貨大陸的比重非常低，整體來看，新禁令對公司營運衝擊有限。