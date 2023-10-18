以巴衝突升高，周三國際油價、金價大漲，美股指數期貨小跌。

目前美國期油漲2.53%，報每桶88.85美元。布蘭特期油漲2.24%，報每桶91.91美元。12月期金漲1%，報每盎司1,954.70美元。

道瓊指數期貨微跌0.08%，標普500指數期貨和那斯達克100指數期貨跌0.15%。

以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的衝突升高，17日位於加薩的醫院Al-Ahli Arabi Baptist Hospital遭到飛彈攻擊，據悉已造成約500人死亡。哈瑪斯指控以色列對醫院發動攻擊，屠殺平民的行動無疑犯下殘酷的戰爭罪行。以色列則拒絕背黑鍋，宣稱情報顯示火箭原本是從哈瑪斯掌控的加薩地區射向以色列，但因為發射出錯才會擊中該醫院。

這是以巴爆發新衝突以來，加薩死傷最慘重的單一攻擊事件，引爆了約旦河西岸、伊斯坦堡和安曼等各地的抗議活動。

拜登目前正在前往以色列的途中，他在聲明中表示對加薩醫院遭到轟炸以及此事件造成巨大的生命損失感到憤怒與深切的悲痛，並為因此傷亡的患者、醫務人員和所有無辜的平民表示哀悼。拜登重申美國支持在戰火中保護平民的立場。

在加薩醫院遭到襲擊後，約旦外交部長宣布取消原定於周三舉行的四方峰會。

拜登原本排定於周三在特拉維夫與以色列總理納坦雅胡會談，之後轉往約旦首都安曼參加由約旦國土阿布杜拉二世所召集，與埃及總統賽西和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯共商的四方峰會。