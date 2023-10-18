「啟思民本基金會」18 日發布最新憲政議題調查民調，結果顯示，有6成民眾認為憲政體制「權責不符」，總統有權無責，行政院長有責無權。（啟思民本基金會提供／陳薏云台北傳真）

「啟思民本基金會」18 日發布最新憲政議題調查民調，結果顯示，有6成民眾認為憲政體制「權責不符」，總統有權無責，行政院長有責無權。另有超過8成民眾支持修憲；「總統應赴立院做國情報告」與「恢復立院閣揆同意權」民眾支持度皆超過6成，另外，有44.4％民眾支持台灣採行「內閣制」，也有 37.6％民眾支持採行「總統制」，兩者差距不大。

民調結果顯示，有60％民眾同意（非常同意、還算同意），台灣的憲政體制權責不符，總統有權無責，行政院長有責無權，泛綠政黨支持者中，也有39.7％持同樣的看法。顯見，執政黨完全執政近八年，多數民眾認為，憲政體制確有「權責不符」的問題；更有超過82.3％民眾贊成透過修憲，讓台灣的憲政體制權責相符；特別的是，不論政黨支持、年齡、 教育程度、地區屬性以及性別的差異，支持修憲的比例皆遠高於反對者。

另針對在野陣營拋出的「總統應赴立院做國情報告」與「恢復立院閣揆同意權」，有67.5％民眾認為，憲法應該規定總統一定要到立法院進行國情報告；60.5％民眾認為，總統提名的行政院長需要經過立法院同意。

由於議題是在野陣營拋出，因此泛綠政黨支持者在這兩個議題上「持反對的態度」，52.5％泛綠政黨支持者反對「憲法應該規定總統一定要到立法院進行國情報告」，也有70.9％支持者認為「總統提名的行政院長不需要經過立法院同意」。

另外，針對近日討論火熱的「內閣制」，民調結果顯示，44.4％民眾支持台灣採行「內閣制」，也有 37.6％民眾支持採行「總統制」，兩者差距不大，但泛綠政黨支持者 70.7％傾向「總統制」，而 64.6％泛藍政黨支持者，以及 84.2％民眾黨支持者傾向「內閣制」，顯見，對於台灣憲政體制該採行總統或內閣制，受到黨派屬性的影響極大。

另外此民調也針對廢考監兩院議題調查，民調結果顯示，55.7％民眾贊成廢除監察院（39.7％反對）；57.6％民眾贊成廢除監察院（37.8％反對），全體選民贊成多於反對。有趣的是，藍綠內部卻呈現意見分歧的狀態，在廢除監察院的部分，泛綠的支持者 43.6％贊成廢除（52.2％ 反對），泛藍支持者 64.6％贊成廢除（32.8％反對）

在廢除考試院的部分，泛綠的支持者 59.9％贊成廢除（36.6％反對）， 泛藍支持者 51.9％贊成廢除（45.4％反對），反觀，民眾黨支持者對於廢除考監則有高度共識。這與民進黨完全執政八年，考試院、監察院正副院長及委員都由執政黨提名，有相當的關係。

另外特別預算編列常態化，也讓選民很有感，民調顯示，超過九成（91.5％）民眾贊成「政府設立的基金會、協會以及國營事業重要職務，都應該設有一定 的「專業門檻」，杜絕政治酬庸」；超過八成五(86.5％)民眾贊成「嚴格限制政府編列『特別預算』，避免浮濫編列、 落實財政紀律」。而包括綠營支持者也持同樣的看法。

民調調查對象為全國年滿20歲以上網路人口，訪問日期為10月15至16日，調查方法為以臉書廣告發送問卷，嚴守配額原則，配額標準為性別、年齡、地區、教育程度，有效樣本1501人，以反覆加權法(Raking)進行逐項重複連續性修正，使樣本的性別、年齡、地區、教育程度特徵符合全國母體結構。在95％的信心水準下，抽樣誤差介於正負2.53％之間。