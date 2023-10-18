高市府青年局攜手15家特色企業，舉辦一日職場體驗。學員到義大百貨辦理行一日客服體驗。（高市青年局提供／柯宗緯高雄傳真）

據人力銀行調查，新鮮人求職最大問題是「沒有方向，不曉得喜歡什麼工作」。為解決新世代求職困擾，高市府青年局攜手15家特色企業，舉辦一日職場體驗，帶領青年到UNIQLO、安永會計師事務所等營運現場，瞭解各個企業的運營基礎和工作內容，進一步探索未來就業方向。

青年局局長張以理指出，辦理職場體驗核心目標是協助青年找尋職業方向，學員可體驗學校教學以外的經歷，透過實作發揮價值，也對職涯選擇有更進一步認識；而這些活動也可提供青年學子尋找潛在實習或就業機會的平台，成為職業發展的重要一步。

此次職場體動直擊15家不同多元類型產業，像是科技製造、傳播媒體、餐飲服務、零售服飾業、航太工業等。除拜訪知名日商企業UNIQLO，更前進四大會計之一的安永聯合會計師事務所、Buffet餐廳龍頭饗賓餐旅集團、口罩國家隊南六企業、在地設計旅宿業者帕鉑舍旅以及台灣航太產業領導者漢翔航空等特色企業營運現場。

透過公司指派內部優秀人員介紹產業發展與就業環境，並以實作體驗引導青年學習工作內容，讓學員深入瞭解職場文化，對未來就業能有更多元選擇。參與的多數青年也表示，平常少有機會能提前體驗企業的工作內容，還可與正職員工互動，這對於摸索未來想從事什麼行業非常有幫助。