巴勒斯坦和以色列的新一波衝突讓中東情勢再度陷入危機。英國前外相赫格近日指出，民主政治若趨於分裂、兩極化，敵人即容易感到有機可趁並進而壯膽攻擊：以色列是一個例子，其最強大盟友美國也有必要警惕。

保守黨籍的赫格（William Hague）曾在2010至2014年擔任外交大臣。英國「泰晤士報」（The Times）16日刊登他撰寫的專欄文章，其中提到儘管以色列數十年來是中東地區唯一民主政體，在7日遭遇巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊前，以色列社會已嚴重分裂。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及他的幾個政治盟友數年前被控收賄、詐欺、背信等罪，司法審理至今年10月尚未完結。同時，今年以來，尼坦雅胡強勢推動所謂的司法改革、大幅限縮最高法院對行政機關的監督制衡權力。

另一方面，已是以色列史上在任時間最長總理的尼坦雅胡為鞏固權力，加緊與極右派和宗教極端分子結盟，國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）即曾因「煽動種族主義」和「支持恐怖主義組織」遭以色列法院定罪。

趨於極端的政府作為及政治氛圍引發社會動盪，除了激起大批民眾上街抗議，軍方和情報單位也出現裂痕。今年稍早，數以千計預備役官兵揚言抵制徵召，超過百名將領及歷任情報和警政單位領導人則向尼坦雅胡發表聯名公開信，示警他的政治作為恐影響以色列國家安全。

赫格指出，前所未見的內部分裂很難不讓任何想摧毀以色列的人感受到一定程度的「鼓舞」。然而，以色列不是唯一因內部嚴重分裂而讓敵方「感到欣慰」的民主政體。

赫格舉例，美國政黨政治激烈對立，後果包括派駐以色列、埃及、科威特、阿曼等中東國家的大使持續懸缺；美國國際開發總署（USAID）沒有領導中東事務的官員，國務院也沒有正式的反恐事務協調官。相關人事案都卡在聯邦參議院，除此之外，還有數百個待國會同意的軍事任命案，包括職責涵蓋中東地區的美軍中央司令部（US Central Command）數個職缺。國家利益就這樣被不相干的議題鬥爭耽誤。

此外，不再追加對烏克蘭援助竟可成為國會通過聯邦預算案的前提，這顯然正中俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下懷、證實他的想法：只要在戰場上撐得夠久、超過西方民主國家注意力相對集中的時間，就有可能贏得戰爭。

赫格指出，儘管美國國力和掌握的資源足以確保莫斯科終究無法稱勝，美方心理層面的弱點恐讓俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭延長。

赫格強調，民主不僅是充斥於社群媒體的簡化主張，更是治理、必要的妥協，以及對不同意見和良性競爭的尊重。若民主政體忘記這一點，他寫道，受害的不會只有以色列。