國民黨總統參選人侯友宜今（18）日與民眾黨總統參選人柯文哲一前一後出席「遠見高峰會」，兩人並未同台。主持人詢問侯友宜有沒有話想就藍白合跟柯文哲講話，侯友宜說，利他才能利己，要利中華民國、利台澎金馬，最後才是個人。他也指出，會盡最大包容跟最大善意，甚至「最大妥協」來溝通。

主持人問起目前正在如火如荼展開的藍白合問題，侯友宜說，政黨輪替看起來是民意共識，他的輩子始終如一，就是守護中華民國，台灣這塊土地的人，這次選舉也是這樣，國家第一，人民第一，政黨第二，他個人擺最後面，重點在國家要守護好，有責任扮演這樣的角色。

侯友宜說，政黨跟政黨如果能夠合作保衛國家安全、能革除弊端，就要往這方向努力，會盡最大包容跟最大善意，甚至「最大妥協」來好好溝通，他也強調，這不是個人之間的溝通，是政黨跟政黨之間做好溝通。

侯友宜也提到，對於藍白合外界都有擔憂，提出很多方法，他都有聽到外面聲音，會找出折衷方式，攜手往前走，「我非常樂觀其成，給我們一點時間跟信心，只要為了這塊土地人民，執政團隊很多願意貢獻。」

侯友宜也說，選舉選上了不是為了吵架弄更分裂，這樣有意義嗎？把國家弄亂七八糟這樣好嗎？選上雖然很重要，但是國家治理好更重要，因此選之前要先把理念跟方向溝通好。

主持人問有沒有話要跟柯文哲說，侯表示，柯文哲跟他也滿熟，柯的個性跟想法他都尊重，有時候打電話就能溝通，希望在歧異點能找到解決問題的方法。侯也舉他爸爸賣豬肉的故事，說豬肉在切時，要切多點給別人，切得大塊，下次別人才會再來買，「利他才會讓國家更好，利他才會利己，給別人機會就是給大家機會，給國家機會。」

主持人問是喊話要柯「利他」嗎？侯說，「他」是指中華民國，台澎金馬這塊土地，不要想著去利個人，個人永遠要擺後面。他相信沒有事情不能談成功的，就是看要不要守住這塊土地跟人民，守護中華民國，有共同想法最重要。

不過針對兩岸議題，侯友宜也說，他的兩岸路線最清晰，就是堅持民主自由，反對一國兩制，反對台獨，依照中華民國憲法推動，民進黨總統參選人賴清德則是務實台獨工作者，高舉台獨萬歲，而柯文哲論述還沒具體表達，到底要不要反台獨沒說清楚。