高市議員白喬茵也揭露，家教中心業務報告顯示活動效益，今年1至7月，總計逾15萬人參與，但親職教育跟婚姻關係參與人次僅約1.1萬、占比7.7％，更可笑竟然把FB按讚數都灌進去，痛批「統計上不要這麼取巧，要在實事求是一點」。（擷取自高市議會YT／柯宗緯高雄傳真）

高市教育局轄下的家庭教育中心，1年預算3000萬元，高市議員白喬茵質詢時質疑，營業績效慘不忍睹，2年進到面談階段僅9人，不只乏人問津，甚至還灌水，將臉書粉專按讚數當成活動參與人數，她質疑3000萬預算花在哪？喊話要家教中心多加把勁行銷業務。

白喬茵指出，為什麼這麼需要心理諮商，高市家暴通報件數增幅連年增長，連3年進入全台前3名，甚至有2年為第1名，數字背後代表意義為何？她認為，伴侶的諮商引導夫妻有效溝通，因此諮商中心、家教中心有其存在必要性。

白喬茵提到，家教中心每年3000萬元預算，但數字慘不忍睹，原因是什麼？為什麼中央方案熱銷，高雄家教中心諮商卻乏人問津？去年高雄市針對婚姻關係及親密關係諮詢人次僅184人次；今年1月至8月共累計111人次；2年相加進入到面談階段更只有個位數9人次。

白喬茵也揭露，家教中心業務報告顯示活動效益，今年1至7月，總計逾15萬人參與，但親職教育跟婚姻關係參與人次僅約1.1萬、占比7.7％，更可笑竟然把FB按讚數都灌進去，痛批「統計上不要這麼取巧，要再實事求是一點」。

她建議，加強活動宣傳，增加參與的人員廣度，並透過講座活動等主動發現有需要的家庭，積極提供協助推廣家教中心諮商服務，以提升面談數量。此外，配合社會局生育津貼發放 2＋1，由家教中心統籌規畫親職教育＋婚姻關係諮商，要求新生兒家長上滿6小時才可以領取其中的1萬元。

對此，家庭教育中心代理主任李昆憲允諾說，會再更努力行銷。至於配合社會局發放津貼促進家教中心營運成效方面，高市教育局長謝文斌回應，針對可行性部分會再跟社會局研議。