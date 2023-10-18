俄羅斯去年2月發動侵烏戰爭，即將屆滿20個月，烏克蘭多次請求美國提供長程武器，如今總算如願，第一批ATACMS戰術飛彈最近已運抵烏克蘭，總統澤倫斯基昨天證實，該武器已正式用於戰場。
《華爾街日報》、路透社、《衛報》報導，澤倫斯基17日透過社群媒體發表夜間談話時表示：「今天我要特別感謝美國，拜登總統實現了我們的協議。ATACMS表現非常精準，證明了自己的能耐。」
ATACMS為「陸軍戰術飛彈系統」，是一款直徑61公分，長約4公尺，最遠射程可達300公里的精準打擊飛彈。
根據烏克蘭軍方戰報，烏軍在17日的連夜攻擊行動中，重創了烏南伯德揚斯克（Berdyansk）及烏東盧甘斯克（Lugansk）的機場，摧毀9架直升機、一台防空飛彈發射器、一座彈藥庫以及數條跑道，另外還導致數十名俄軍傷亡。
俄羅斯並未針對這起攻擊發表評論，但據俄國知名前戰機飛行員主持的社群媒體頻道「Fighterbomber」透露，這次攻擊「即使不是最嚴重，也算得上是一次重大損失。」
這也意味著，美國的進攻型武器首次用於烏克蘭戰場。過去美國遲遲不願提供ATACMS長程飛彈，主要是擔心俄羅斯會藉此指控西方參戰。
俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）譴責，美國提供ATACMS給烏克蘭的決定是「重大錯誤」：「美國刻意欺瞞大眾，它走的這一步將帶來嚴重後果。」
ATACMS最遠射程約300公里，但白宮表示，美方近日交付烏克蘭的版本射程較短，不到165公里。《華盛頓郵報》另外指出，烏克蘭使用的ATACMS配備了集束炸彈，而非單一彈頭。
澤倫斯基高級幕僚波多利雅科（Mykhailo Podolyak）開心表示，ATACMS長程飛彈的到來，為這場戰爭「開啟了新的篇章」，「在國際承認的烏克蘭國界內，俄軍再也沒有安全藏身之處。」
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