俄羅斯去年2月發動侵烏戰爭，即將屆滿20個月，烏克蘭多次請求美國提供長程武器，如今總算如願，第一批ATACMS戰術飛彈最近已運抵烏克蘭，總統澤倫斯基昨天證實，該武器已正式用於戰場。

《華爾街日報》、路透社、《衛報》報導，澤倫斯基17日透過社群媒體發表夜間談話時表示：「今天我要特別感謝美國，拜登總統實現了我們的協議。ATACMS表現非常精準，證明了自己的能耐。」

Just #ATACMS. Just clear and comprehensible language for the aggressor. Just spectacular and correct work of the #AFU. You know the results. We need more, more often, farther... pic.twitter.com/HbCOPEnEL2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2023

Another two ATACMS missiles fired. This makes 5 missiles.



It will be interesting to see the full extent of the damage that barrage has caused and whether the Berdyansk airfield has been the only target. pic.twitter.com/NOrwJiuLHe — (((Tendar))) (@Tendar) October 17, 2023

ATACMS為「陸軍戰術飛彈系統」，是一款直徑61公分，長約4公尺，最遠射程可達300公里的精準打擊飛彈。

根據烏克蘭軍方戰報，烏軍在17日的連夜攻擊行動中，重創了烏南伯德揚斯克（Berdyansk）及烏東盧甘斯克（Lugansk）的機場，摧毀9架直升機、一台防空飛彈發射器、一座彈藥庫以及數條跑道，另外還導致數十名俄軍傷亡。

BREAKING:



Ukraine has received cluster munition ATACMS



They used them to strike airfields in Berdyansk and Luhansk yesterday.



This video shows several Russian helicopters on fire in Berdyansk. Huge news pic.twitter.com/ItNGpgxRHg — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2023

俄羅斯並未針對這起攻擊發表評論，但據俄國知名前戰機飛行員主持的社群媒體頻道「Fighterbomber」透露，這次攻擊「即使不是最嚴重，也算得上是一次重大損失。」

這也意味著，美國的進攻型武器首次用於烏克蘭戰場。過去美國遲遲不願提供ATACMS長程飛彈，主要是擔心俄羅斯會藉此指控西方參戰。

俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）譴責，美國提供ATACMS給烏克蘭的決定是「重大錯誤」：「美國刻意欺瞞大眾，它走的這一步將帶來嚴重後果。」

ATACMS最遠射程約300公里，但白宮表示，美方近日交付烏克蘭的版本射程較短，不到165公里。《華盛頓郵報》另外指出，烏克蘭使用的ATACMS配備了集束炸彈，而非單一彈頭。

澤倫斯基高級幕僚波多利雅科（Mykhailo Podolyak）開心表示，ATACMS長程飛彈的到來，為這場戰爭「開啟了新的篇章」，「在國際承認的烏克蘭國界內，俄軍再也沒有安全藏身之處。」