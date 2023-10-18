「無間道」？民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室主任周榆修「驚爆」還有民進黨籍，民進黨市黨部主委張茂楠今表示，周榆修確實還有民進黨籍，是老黨員了，下週四台北市黨部要召開評委會，若召開前沒有退黨，會中給予建議，將周除名。被問到之前為什麼沒有處理周黨籍問題？張茂楠說，因為之前是「吃人頭路」，現在是違反江湖道義。

周榆修日前參與「藍白合幕僚」會議，大家都以為早已加入民眾黨，但是近日「藍白合」會議談判觸礁，據了解，有人質疑周的忠誠度；但也有民進黨內人士認為，會有「民進黨人代表民眾黨談藍白合的疑慮」。張茂楠受訪表示，周的黨籍在台北市

張茂楠說，周榆修是在2002年加入民進黨，屬於民進黨終身黨員；被問到之前為什麼沒有處理周黨籍問題？張茂楠說，因為之前是「吃人頭路」，現在是違反江湖道義。

周曾擔任民進黨青年部副主任，目前仍是民進黨員，後來在柯文哲台北市長任內，被延攬進市府擔任市政顧問的工作，而在選後轉進柯文哲競選辦公室主任。